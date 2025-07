Horóscopo de hoje para Sagitário: veja a previsão completa do dia 05/07/2025

Neste sábado (05), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

Quando acontecem discórdias, as vísceras tomam as rédeas e as coisas saem do controle. Assim, relacionamentos bons acabam se distorcendo. A partir de agora você terá a oportunidade de fazer as retificações.