Horóscopo de hoje para Sagitário: veja a previsão completa do dia 04/07/2025

Nesta sexta (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

As coisas não têm sido fáceis nos últimos tempos, mas não terá sido em vão todo o esforço que você desenvolveu, porque a partir de agora, pelo menos, você vai poder ajustar contas com as pessoas envolvidas.