Horóscopo de hoje para Peixes: veja a previsão completa do dia 20/07/2025

Neste domingo (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

Tenha em mente que haverá discórdias e desentendimentos, se preparando para essas condições com a alma leve e alegre, porque apesar do desconforto, é do meio do conflito que surgirão as boas perspectivas. Em frente.