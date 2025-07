Horóscopo de hoje para Peixes: veja a previsão completa do dia 13/07/2025

Neste domingo (13), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

O melhor lugar para se esconder é no meio do palco, representando um personagem que sirva para se mimetizar no mundo social, sem chamar a atenção para as cavilações em que sua alma está envolvida no mundo interior.