Horóscopo de hoje para Peixes: veja a previsão completa do dia 01/07/2025

Nesta terça (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

Tirar as ideias do papel e as tornar realidade concreta, esse há de ser o objetivo principal do momento. Para isso, todas as conversas que se desenvolvem atualmente precisam ter também esse objetivo. Chega de teoria.