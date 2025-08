Horóscopo de hoje para Libra: veja a previsão completa do dia 31/07/2025

Nesta quinta (31), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Nem sempre as pessoas certas são aquelas com que sua alma simpatiza, em muitos casos as pessoas certas são completamente diferentes das que você escolheria por simpatia. Faça escolhas de acordo com a necessidade.