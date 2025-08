Horóscopo de hoje para Libra: veja a previsão completa do dia 27/07/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Tome um tempo para fazer as devidas reflexões sem medo de encarar as questões mais cabeludas, essas que normalmente você evitaria ou cobriria de justificações. É hora de encarar as verdades da forma mais crua possível.