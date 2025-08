Horóscopo de hoje para Libra: veja a previsão completa do dia 26/07/2025

Neste sábado (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Melhor não esperar grande coisa do que as pessoas andaram prometendo, porque a boca é cheia de palavras, mas as mãos não respondem a esse torrencial todo. É hora de colocar os pés no chão e ser mais realista.