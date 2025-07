Horóscopo de hoje para Libra: veja a previsão completa do dia 18/07/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (18), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Os recursos humanos não podem ser controlados como engrenagens de máquinas, porque têm ideias próprias e, do jeito que andam as coisas, são cheios de transtornos também. É preciso muito jogo de cintura para lidar com isso.