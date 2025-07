Horóscopo de hoje para Leão: veja a previsão completa do dia 05/07/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (05), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de julho a 22 de agosto

Congregar as pessoas é a parte mais difícil do processo, porque além de cada uma delas pensar em seu próprio umbigo, também estão com o tempo tomado. Não importa, agora é sua hora de luzir sua articulação social.