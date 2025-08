Horóscopo de hoje para Gêmeos: veja a previsão completa do dia 31/07/2025

Nesta quinta (31), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

Suas intenções podem até ser puras e honestas, mas as pessoas não estão com essa receptividade toda e, por isso, acabam achando que você as está querendo enrolar. É melhor falar com muito cuidado num dia como hoje.