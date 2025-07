Horóscopo de hoje para Escorpião: veja a previsão completa do dia 20/07/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Tenha em mente que as pessoas andam transtornadas e, ainda por cima, inconscientes dessa condição, o que faz com que elas se tornem mais agressivas e determinantes do que o habitual, mas totalmente sem rumo.