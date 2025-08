Horóscopo de hoje para Capricórnio: veja a previsão completa do dia 31/07/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (31), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Se houver suspeitas, vale a pena investigar, mas com espírito livre de preconceitos, tentando chegar à verdade sem se importar com o resultado, que pode acabar sendo muito diferente do que você imaginava.