Horóscopo de hoje para Câncer: veja a previsão completa do dia 06/07/2025

Neste domingo (06), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Câncer: nascidos entre 21 de junho a 22 de julho

Aquilo que for mais precioso para você, oculte sob um manto de discrição, porque do jeito que andam o mundo e as pessoas, atrair atenção sobre o que você valoriza não seria uma boa pedida. Discrição é a alma do negócio.