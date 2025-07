Horóscopo de hoje para Aquário: veja a previsão completa do dia 21/07/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

Nem todos os dias precisam ser repetições de rotina, porque mesmo que as tarefas estejam todas aí, esperando por você as resolver, ainda assim você pode encarar tudo com espírito lúdico, e isso faz muita diferença.