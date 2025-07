Horóscopo de hoje para Aquário: veja a previsão completa do dia 08/07/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (08), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

As pessoas ajudam, mas as mesmas pessoas que ajudam podem, eventualmente, atrapalhar muito, e isso não porque tenham mudado de caráter, mas porque acontecem coisas que as deixam desorientadas. Tolerância.