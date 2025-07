Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 30/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (30), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 30/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Muitas coisas serão ditas nos próximos tempos, muitas promessas, muitas conversas, algumas boas, outras fiadas, e no meio de todo esse palavreado sua alma precisa manter o eixo, para não se perder em palavras vazias.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Repetir o mesmo que deu certo outrora não seria boa ideia, porque o mundo mudou muito, e o mundo são as pessoas, essas mesmas com que sua alma precisa lidar nesta parte do caminho. É preciso lançar mão de muita criatividade.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Tudo vai mudar, e para melhor, tenha certeza disso. Acontece apenas que na tentativa de tudo dar certo você se enrolou em coisa demais, e isso toma tempo e ocupa o espaço de tudo melhorar. Mas melhorará mesmo assim.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Você já carregou o mundo em suas costas, a partir de agora será necessário sua alma ser mais discreta, porque senão, as pessoas folgadas, que sempre estão por aí, continuarão empurrando tarefas na sua direção. Isso não.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

A complexidade desta parte do caminho não há de ser diminuída com pensamentos de que você conseguiria dar conta de tudo. Isso é enganoso, porque agora você precisa compartilhar muita coisa com outras pessoas. Isso é delicado.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

As deliberações hão de finalizar para, a seguir, sua alma começar a tomar medidas práticas. Não se importe com que, no íntimo, você ainda tenha muitas dúvidas sobre o que fazer. Faça o necessário e retifique depois.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Todos os malabarismos que você teve de fazer, e que ainda faz, para se equilibrar nas contas e nos deveres, não terão sido em vão. Logo mais você vai começar a colher bons frutos e isso aliviará muito sua alma.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Você andou se contendo demais nos últimos tempos, mas a partir de agora é preciso você começar a agir de forma mais contundente, de modo a que as pessoas não passem por cima de você. Tudo muda a partir de agora.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

O tempo de engolir sapo está acabando, não porque o mundo fique uma maravilha a partir de agora, mas porque, pelo menos, você terá muito mais domínio sobre o cenário, em vez de depender tanto das circunstâncias.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Colocar as coisas em prática deveria ser motivo de júbilo, não fosse que a responsabilidade toda recai sobre suas costas. De todo modo, o sacrifício compensará, então, vale a pena você se envolver com boa vontade.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Esse peso que você andou suportando nos últimos meses vai começar a se diluir, mesmo que ainda não haja nada definitivo em vista. O alívio fará você pensar melhor e, também, se sentir mais confiante. Tudo de bom.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03