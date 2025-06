Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 23/06/2025

Nesta segunda (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 23/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

A leveza que sua alma busca está disponível, mas o cenário do mundo anda transtornado demais para permitir que essa leveza seja perceptível facilmente. Continue buscando, com esperança e alegria, está tudo por aí.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Se as pessoas não discordassem impulsivamente, se poupariam do ridículo, porque na prática elas falam a mesma coisa sobre a qual discordam. É uma bobagem, mas que acaba criando condições emocionais adversas.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Se não for possível ter o mesmo prazer de ver as coisas funcionando do jeito esperado, evite se irritar em excesso, porque isso vai passar, e não deixará rastros, se você não fizer disso um drama. Vai passar.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Se parece estar tudo bem, deve mesmo estar tudo bem, porém, a realidade não se faz só com sensações, mas também com toda a coreografia dos relacionamentos sociais, e as pessoas, bem, as pessoas andam como andam.