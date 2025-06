Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 21/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 21/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

No meio das condições favoráveis à realização de suas pretensões há também adversidades que precisam ser tidas em conta, para não ficar viajando na ilusão de que com o poder positivo da mente tudo daria certo. Não é assim.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

A sinceridade não combina muito bem com segundas e terceiras intenções ocultas nas entrelinhas do que é conversado. Apesar da complexidade dos temas sobre a mesa, tente se manter dentro da margem de sinceridade.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Por que será que a mente humana registra com mais fidelidade as limitações do que as condições favoráveis que ampliam as perspectivas? É um mistério, mas é o tipo de mistério que sua alma precisa resolver agora.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Se nossas obrigações sempre estivessem em concordância com nossos desejos, então ninguém sofreria de transtorno algum. Na prática, as obrigações e os desejos costumam ser divergentes, e não há o que fazer para mudar.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Tudo que você fizer, faça-o sobre a motivação de se livrar das pessoas que já não servem mais aos seus propósitos, porque se você se amarrar a elas tentando se vingar dos ressentimentos, aí tudo vai complicar.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Não é que as pessoas tenham todas péssimas intenções, acontece que a maioria delas é atrapalhada mesmo, e requer que você as trate com o devido carinho e tolerância para não agregar peso à situação. Você consegue.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

De uma maneira ou de outra, pelas boas ou pelas más, você vai conseguir realizar suas pretensões, porém, os efeitos colaterais serão muito diferentes e isso há de ser calculado direito por você antes de agir.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

O dia continua tendo as vinte e quatro horas de sempre e nada do que você fizer poderá mudar isso. Portanto, seus desejos e suas obrigações precisam caber direito nesse tempo, e é para isso que existe o discernimento.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Você é feito da natureza certa para não incorrer no erro mais comum que as pessoas cometem, que é ficar lutando contra o que parece impedir o progresso. Você pode fazer diferente, lutar a favor do que pretende.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Se as pessoas que convivem com você passam por maus bocados, de nada adianta você tentar tomar distância para ficar numa boa. O bem-estar e o mal-estar não são experiências individuais, são experiências coletivas.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Quando as coisas quebram, às vezes isso representa um sinal de que é necessário parar um pouco e dar atenção a tudo que, de outra maneira, você faria no modo automático, sem carinho nem cuidado. Dia a dia.

