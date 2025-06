Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 18/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (18), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 18/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Memórias de um passado que parece ter sido melhor do que o presente se apresentam à sua consciência. É bom ter saudade, mas não é bom se iludir com que algum momento do passado tenha sido tão bom assim. Equilíbrio.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Uma coisa é você fazer uso de estratégias sedutoras para convencer as pessoas a fazer parte de seus planos, outra muito diferente, e bastante negativa, é você fazer uso dessa artimanha para ocultar problemas.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

As pessoas mais simpáticas e atraentes nem sempre são as mais confiáveis também, muito pelo contrário, dadas as circunstâncias do mundo atual, em que a maior parte das pessoas só busca se dar bem, e nada de colaboração.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Esses dilemas morais que povoam sua mente não podem ser resolvidos de imediato, mas nem por isso devem ser deixados de lado, é preciso continuar refletindo com muito carinho e discernimento sobre o que acontece.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Entre lindas promessas e resultados não tão atraentes, prefira os resultados, porque assim você não terá de passar de novo pela decepcionante experiência de ver suas expectativas frustradas. Pouco, mas bom.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Ideal seria que as pessoas colaborassem com seus planos, e de certa forma a vida lhe apresenta algumas que, potencialmente, seriam as certas para isso. Porém, do jeito que anda o mundo, é bom manter um olho atento.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

As visões magníficas que entusiasmam as pessoas precisam ser testadas na prática, porque de promessas o mundo está congestionado, e no momento atual sua alma precisa de avanços concretos. Chega de promessas!

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

As expectativas se frustram, mas nem por isso devem ser deixadas de lado, sua alma precisa apenas recalcular a rota e se adaptar aos acontecimentos, que dependem de circunstâncias além do seu controle. É assim.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Aquilo que serviria como advertência para as pessoas se acomodarem na situação em que se encontram e se abstiverem de arrumar encrenca, para sua alma significa um chamado a se lançar a novas aventuras.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Você pode ter a alma congestionada de problemas e isso consumir boa parte de sua vitalidade, mas isso não há de servir de argumento para desconsiderar que ao seu lado há também gente precisando de ajuda.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Mesmo que seja pouco o que você consiga fazer, será suficiente por enquanto. Prefira ir passo a passo, sem queimar etapas, mesmo que algumas pessoas tentem vender a você atalhos e facilidades. Nada disso é real.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03