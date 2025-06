Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 16/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 16/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Muito do que você procura longe se encontra ao alcance da mão, disponível dentre todas as coisas e pessoas que fazem parte do seu círculo de influência. Por que será que a mente busca longe o que está perto?

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

À medida que o tempo passa, sua alma fica mais ansiosa em relação às coisas que já deveriam ter acontecido, mas que ficaram em suspense por diversas razões. Melhor não se enervar com isso, mas manter a cabeça no lugar.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

A vida apresenta charadas difíceis de resolver, para testar os limites de sua inteligência. Certos acontecimentos provocam impaciência, mas ao mesmo tempo requerem paciência para serem resolvidos. E agora? Como resolver?

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Seria ideal que as pessoas reconhecessem seus limites, mas na prática nada funciona assim e, por isso, se torna necessário dizer algumas palavras duras para chamar a atenção e tudo retornar à normalidade.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Faça tudo do seu jeito, mesmo que a ação seja meio atrapalhada, porque neste momento vale mais a pena você demonstrar vigor e firmeza do que ficar esperando por uma condição perfeita. Tudo de acordo ao possível.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Você pode ter esperado demais por alguns resultados que continuam se evadindo, e agora a paciência acaba e você terá a chance de agir com mais firmeza, para garantir suas pretensões. Que o mundo se prepare! Aí vem você!

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Por um tempo, será melhor você não se expor desnecessariamente, mas preferir agir nos bastidores, influenciando indiretamente as pessoas que se sintonizem com seus planos. Agir nos bastidores é a melhor pedida do momento.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Os atritos não são negativos em si mesmos, podem ser desconfortáveis, mas também chamam a atenção para as pontas soltas que foram sendo deixadas para trás, como se não tivessem nenhuma importância, mas têm.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

O excesso de teoria e a pouca prática é a fórmula perfeita para a frustração. Agora é seu momento de fazer acontecer, sem se importar demais com os resultados, mas testando movimentos para ver no que dá.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Sua mente se projeta ao futuro com vigor e compara as visões com o que acontece aqui e agora, não encontrando muita conexão entre uma ponta e a outra. Isso irá se solucionando com tempo, sem precipitação nenhuma.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Um dia a paciência acaba e a alma se vê obrigada a tomar atitudes que em outros tempos seriam inimagináveis. Agora é seu momento de impaciência, de testar os limites dos relacionamentos e ver os resultados.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03