Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 05/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (05), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 05/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

A bola está com você e cabe fazer o melhor jogo possível nesta parte do caminho, não apenas porque você é protagonista, como também porque há condições, mesmo esparsas, de avançar bastante com seus projetos.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Há margem para testar alguns movimentos, mas é preciso observar com atenção os resultados, para retificar rapidamente o rumo dos acontecimentos. Não há nada pronto, tudo há de se prontificar sobre a marcha.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

A demanda que as pessoas fazem para que você esteja presente e participe dos eventos não há de ser desconsiderada, dado você ter tantos outros compromissos. Essa demanda traz consigo oportunidades muito interessantes.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Ainda há certos fatores que não estão sob seu controle, e isso deixa todos seus planos numa situação de fragilidade, porque os faz depender mais da sorte do que de sua capacidade de conduzir tudo com sua vontade.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Aproveite o impulso que os acontecimentos oferecem e se dedique a tomar todas as iniciativas que até agora ficaram pendentes, porque sua alma não vê condições para as colocar em prática. Agora é outro cenário diferente.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Seria melhor que essas pessoas fofoqueiras que querem derrubar você tivessem menos informações ao seu respeito, e isso é possível nesta parte do caminho, porque há condições de você se movimentar sob um manto de discrição.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Há muito mais dentro do seu alcance do que sua alma imagina, e porque não percebe o que está disponível, você fica buscando longe o que na verdade está bem próximo. Melhor abrir os olhos e observar tudo com atenção.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Antes de se lançar a fazer o que pretende, reserve um tempo para colocar em dia tudo que causa discórdia e desentendimento, porque assim você evitará que, depois, tenha de voltar atrás para dar conta de tudo isso.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Não importa que nesta parte do caminho você não seja a figura principal dos acontecimentos, o que importa é que sua alma se posicione em lugares estratégicos para ajudar as pessoas que são protagonistas do momento.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Mesmo sendo este um momento complexo, tenha certeza de que você vai dar conta do recado, e ir muito além, inclusive. É preciso, no entanto, você ter presença de espírito para não se irritar com as picuinhas.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Com certeza, você já se decepcionou por não ter visto realizadas as promessas que lhe fizeram, e muito provavelmente você tampouco cumpriu as promessas que fez. Promessas são palavras, e as palavras são maltratadas.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03