Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 04/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 04/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Ainda que o cenário seja tão complicado que sua alma adquira a certeza de que nada de bom vai sair desse, mesmo assim continue confiando em seu taco, porque as coisas se movimentam sobre o mistério da vida mais abundante.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Apesar de não haver nada pronto para você se agarrar, há muita margem para fazer testes e verificar o que seria melhor fazer nos próximos dias. Evite esperar grandes resultados agora, se contente com o possível.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Você passa por momentos em que o mundo parece ter esquecido de sua presença, mas também passa por outros, como agora, em que a demanda sobre sua presença vem de muitos lados diferentes. A quais atender agora? Quais?

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Ainda que você não tenha total controle sobre os acontecimentos, mesmo assim há uma margem bastante ampla para você manobrar, e ir observando os resultados, para poder retificar as atitudes sobre a marcha.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

O cenário anda mudando muito rapidamente e você precisa se adaptar a isso com sabedoria, aproveitando as deixas que a vida lhe oferece, sem, no entanto, mudar de rumo. É só uma questão de aproveitar as facilidades.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Ninguém deve saber tudo que você pretende, é necessário manter muita discrição a respeito dos seus anseios mais íntimos, para evitar que pessoas negativas os usem contra você, e também para se mover com sabedoria.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

O dinamismo que se instala agora pode não ter vindo para ficar, mas vai acelerar bastante suas pretensões, desde que, é claro, você tome as iniciativas pertinentes para aproveitar as circunstâncias. Dentro do seu alcance.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Avanço só haverá na mesma medida em que você se dedicar a desembaraçar todos os perrengues que, ao mesmo tempo, dá vontade de esquecer. Não é hora de esquecer nada, é hora de enfrentar tudo que complica.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

O fato de você se dispor a ajudar as pessoas que protagonizam este momento faz com que sua alma também seja protagonista sem, no entanto, ter de arcar com todas as responsabilidades desse papel. Melhor assim.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Talvez as coisas compliquem um pouco nesta parte do caminho, mas não no sentido de obstaculizar suas pretensões, apenas para que você amarre todas as pontas soltas e o andar dos acontecimentos seja aperfeiçoado.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Se todas as promessas se tornassem realidade seria o paraíso aqui na Terra, mas por enquanto as pessoas continuam fazendo mais promessas das que têm capacidade de realizar. Selecione muito bem as promessas.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03