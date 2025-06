Horóscopo de hoje para Virgem: veja a previsão completa do dia 21/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Virgem: nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro

Não é que as pessoas tenham todas péssimas intenções, acontece que a maioria delas é atrapalhada mesmo, e requer que você as trate com o devido carinho e tolerância para não agregar peso à situação. Você consegue.