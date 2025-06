Horóscopo de hoje para Sagitário: veja a previsão completa do dia 04/06/2025

Nesta quarta (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

O fato de você se dispor a ajudar as pessoas que protagonizam este momento faz com que sua alma também seja protagonista sem, no entanto, ter de arcar com todas as responsabilidades desse papel. Melhor assim.