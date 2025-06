Horóscopo de hoje para Peixes: veja a previsão completa do dia 16/06/2025

Nesta segunda (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

As pessoas que intimidam costumam ser as que estão intimidadas e amedrontadas, portanto, não vale a pena você reagir com agressividade, mas respirar fundo e olhar com compreensão tolerante tudo que estiver acontecendo.