Horóscopo de hoje para Peixes: veja a previsão completa do dia 09/06/2025

Nesta segunda (09), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

Se nada acontece como você desejaria, talvez seja a hora de refletir se os seus quereres estão sintonizados com as reais necessidades, ou se por essas coisas do inconsciente, você anda trocando as bolas.