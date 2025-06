Horóscopo de hoje para Libra: veja a previsão completa do dia 26/06/2025

Nesta quinta (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Nem todas as pessoas com que você precisa tratar são confiáveis, e não porque sejam más pessoas, mas porque andam transtornadas com tanta coisa acontecendo que perdem o rumo com mais facilidade do que o habitual.