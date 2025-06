Horóscopo de hoje para Libra: veja a previsão completa do dia 18/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (18), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

As visões magníficas que entusiasmam as pessoas precisam ser testadas na prática, porque de promessas o mundo está congestionado, e no momento atual sua alma precisa de avanços concretos. Chega de promessas!