Horóscopo de hoje para Libra: veja a previsão completa do dia 16/06/2025

Nesta segunda (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Por um tempo, será melhor você não se expor desnecessariamente, mas preferir agir nos bastidores, influenciando indiretamente as pessoas que se sintonizem com seus planos. Agir nos bastidores é a melhor pedida do momento.