Horóscopo de hoje para Libra: veja a previsão completa do dia 06/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (06), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Os olhares simpáticos nem sempre sugerem haver intenções maiores do que uma troca magnética de simpatia, portanto, freie seus impulsos e observe melhor as pessoas, porque em geral elas não querem nada além do que isso.