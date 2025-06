Horóscopo de hoje para Libra: veja a previsão completa do dia 01/06/2025

Neste domingo (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Reúna as pessoas com que sua alma se sinta totalmente à vontade, com as quais possa trocar ideias sem medo de ser criticada ou explorada. Este é um momento propício para consolidar os laços de amizade, os ideais.