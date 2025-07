Horóscopo de hoje para Leão: veja a previsão completa do dia 30/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (30), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de julho a 22 de agosto

A complexidade desta parte do caminho não há de ser diminuída com pensamentos de que você conseguiria dar conta de tudo. Isso é enganoso, porque agora você precisa compartilhar muita coisa com outras pessoas. Isso é delicado.