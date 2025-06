Horóscopo de hoje para Leão: veja a previsão completa do dia 27/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de julho a 22 de agosto

As alternativas são discordantes, mas sua alma não quer nem saber, pretende amarrar todas as pontas soltas. É um anseio bastante ambicioso, que não é impossível, mas precisa de mais tempo do que o imaginado para acontecer.