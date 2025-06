Horóscopo de hoje para Leão: veja a previsão completa do dia 13/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (13), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de julho a 22 de agosto

A tensão precisa ser administrada com sabedoria, porque se você permitir que a impaciência tome as rédeas, é certo que os resultados complicariam ainda mais o cenário. Difícil manter a cabeça no lugar, mas necessário.