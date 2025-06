Horóscopo de hoje para Leão: veja a previsão completa do dia 04/06/2025

Nesta quarta (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de julho a 22 de agosto

O cenário anda mudando muito rapidamente e você precisa se adaptar a isso com sabedoria, aproveitando as deixas que a vida lhe oferece, sem, no entanto, mudar de rumo. É só uma questão de aproveitar as facilidades.