Horóscopo de hoje para Gêmeos: veja a previsão completa do dia 08/06/2025

Neste domingo (08), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

Esse surto de generosidade há de ser administrado com sabedoria, porque é, ao mesmo tempo, positivo no sentido de melhorar seus relacionamentos, mas também negativo porque as pessoas podem explorar você. Certeza.