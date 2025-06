Horóscopo de hoje para Escorpião: veja a previsão completa do dia 22/06/2025

Neste domingo (22), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Como não há cabimento para todos os desejos e as obrigações no tempo de cada dia, existe o discernimento para sua alma selecionar com sabedoria os desejos mais importantes, sem deixar de cumprir as obrigações.