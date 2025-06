Horóscopo de hoje para Escorpião: veja a previsão completa do dia 15/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (15), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

As pessoas se dedicam a colocar obstáculos no caminho das outras, e os motivos são ciúme e inveja, condições que elas nem se atrevem a aceitar, porque as diminuiria. É tudo um jogo sujo que passa por normal.