Horóscopo de hoje para Capricórnio: veja a previsão completa do dia 25/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (25), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

O bem-estar das pessoas com que você se relaciona agora é também seu bem-estar particular, isso é algo que normalmente ninguém leva em conta, porque as condições egoístas de nossa humanidade o impedem.