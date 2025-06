Horóscopo de hoje para Capricórnio: veja a previsão completa do dia 23/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Se não for possível ter o mesmo prazer de ver as coisas funcionando do jeito esperado, evite se irritar em excesso, porque isso vai passar, e não deixará rastros, se você não fizer disso um drama. Vai passar.