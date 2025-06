Horóscopo de hoje para Capricórnio: veja a previsão completa do dia 16/06/2025

Nesta segunda (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Sua mente se projeta ao futuro com vigor e compara as visões com o que acontece aqui e agora, não encontrando muita conexão entre uma ponta e a outra. Isso irá se solucionando com tempo, sem precipitação nenhuma.