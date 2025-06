Horóscopo de hoje para Capricórnio: veja a previsão completa do dia 13/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (13), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Encontrar seu lugar está difícil, mas não impossível. Acontece apenas que as pessoas andam todas bastante desorientadas, é difícil encontrar alguém que esteja com a cabeça no devido lugar. Isso vai passar.