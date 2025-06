Horóscopo de hoje para Capricórnio: veja a previsão completa do dia 09/06/2025

Nesta segunda (09), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

A dificuldade que algumas pessoas têm para apresentar suas ideias com clareza há de ser um exemplo de como você as precisa tratar, com tolerância e compreensão amorosa, porque se as pressionar, tudo dará errado.