Horóscopo de hoje para Capricórnio: veja a previsão completa do dia 05/06/2025

Nesta quinta (05), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Mesmo sendo este um momento complexo, tenha certeza de que você vai dar conta do recado, e ir muito além, inclusive. É preciso, no entanto, você ter presença de espírito para não se irritar com as picuinhas.