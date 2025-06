Horóscopo de hoje para Capricórnio: veja a previsão completa do dia 04/06/2025

Nesta quarta (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Talvez as coisas compliquem um pouco nesta parte do caminho, mas não no sentido de obstaculizar suas pretensões, apenas para que você amarre todas as pontas soltas e o andar dos acontecimentos seja aperfeiçoado.