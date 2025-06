Horóscopo de hoje para Câncer: veja a previsão completa do dia 20/06/2025

Nesta sexta (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Câncer: nascidos entre 21 de junho a 22 de julho

Com algumas pessoas você poderá atuar com toda a generosidade de seu coração, mas com outras tantas pessoas você deverá atuar com toda a firmeza de suas vísceras, para que elas saibam reconhecer os limites. É assim.