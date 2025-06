Horóscopo de hoje para Áries: veja a previsão completa do dia 29/06/2025

Neste domingo (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Áries: nascidos entre 21 de março a 19 de abril

As pessoas com que sua alma precisa lidar nesta parte do caminho não são fáceis, porém, são necessárias. Portanto, faça o que estiver ao seu alcance e dependa o menos possível do que outras pessoas tenham de decidir.