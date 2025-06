Horóscopo de hoje para Áries: veja a previsão completa do dia 20/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Áries: nascidos entre 21 de março a 19 de abril

Voltar atrás não seria o caso, porém, nesta parte do caminho é preciso andar com cuidado, para não ficar se lançando ao futuro de forma indiscriminada, sem estudar direito as consequências de cada passo que você der.