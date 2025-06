Horóscopo de hoje para Áries: veja a previsão completa do dia 16/06/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Áries: nascidos entre 21 de março a 19 de abril

Muito do que você procura longe se encontra ao alcance da mão, disponível dentre todas as coisas e pessoas que fazem parte do seu círculo de influência. Por que será que a mente busca longe o que está perto?